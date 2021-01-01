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अभियान:जिले में 391298 बच्चों काे पिलाई जाएगी दो बूंद जिंदगी की, डीएम ने कहा-एक भी बच्चा छूटे नहीं

औरंगाबाद6 घंटे पहले
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  • डीएम ने बच्चे को पोलियो रोधी खुराक पिला किया शुभारंभ, दवा वितरण के लिए 78 डीपो बनाया गया
  • अभियान में 939 दल,160 ट्रांजिट टीम, 24 मोबाइल टीम , 346 सुपरवाइजरों को है लगाया गया

रविवार से जिला में पोलियो उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान प्रारंभ हुआ। डीएम सौरभ जोरवाल ने सदर अस्पताल में नवजात बच्चे को पोलियो की खुराक पिला कर अभियान का शुभारंभ किया। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पोलियो उन्मूलन अभियान से जुड़े कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से वंचित नहीं रहें।

इसका विशेष ख्याल रखें। इस दौरान उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी लोगो को यह निर्देश दिया कि एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। अगर एक भी बच्चा दवा से वंचित रहा तो देश पोलियो मुक्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने आम आवाम से बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने की अपील की।

डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा पोलियो मुक्त समाज बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सकारात्मक रूप से अपने सफलता की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जन सहयोग मिलता रहा है।

इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ अकरम अली, उपाधीक्षक डॉ. विकास कुमार, सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ श्याम कुमार, जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ कुमार महेंद्र प्रताप, यूनिसेफ के एसएमसी कामरान खान, यूएनडीपी के पदाधिकारी अर्शी खान, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि सहित अन्य मौजूद रहे।

एक भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से वंचित नहीं रहें वंचित, इसका रखें ख्याल
रविवार से शुरू हुआ यह जीवन रक्षक अभियान लागातार पांच दिनों तक चलेगा। सिविल सर्जन डॉ अकरम अली ने बताया कि जिले में कुल 3 लाख 91 हजार 298 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले भर में चार लाख 37 हजार 497 घरों में पहुंच कर पोलियोरोधी खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलियो मुक्त समाज की स्थापना के लिए इस अभियान के तहत 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य है कि कि एक भी बच्चा खुराक से छूटे नहीं।

हर घर तक पहुंचेंगे टीम के सदस्य
सीएस ने बताया कि इस पांच दिवसीय अभियान के तहत 0- 5 वर्ष तक हर घर तक पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम के सदस्य पहंुचेंगे। बताया कि पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए 939 दलों का गठन किया गया है। साथ ही 160 ट्रांजिट टीम, 24 मोबाइल टीम गठित किए गए हैं तथा 346 सुपरवाइजरों को पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दवा वितरण के लिए कुल डीपो एवं 78 डीपो बनाया गया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम आवाम से बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने की अपील की।

पांच दिनों तक चलेगा यह अभियान
मदनपुर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. सत्यनारायण प्रसाद के द्वारा नवजात शिशु को पोलियो खुराक पिला कर कार्यक्रम का उदघाटन किया गया। पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में 37929 घरों में 39070 बच्चों का पोलियो खुराक पिलाने के लिए 92 टीमों का गठन किया गया है।

79 टीम में शामिल स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाएगें और पोलियो दवा पिलाएंगे। ।उन्होंने बताया कि एक भी बच्चा पोलियो दवा पिए बिना नहीं रहे इसके लिए सभी को हिदायत दिया गया है। बच्चों को भी पोलियो का खुराक पिलाया जाए। इस मौके पर डॉ. संजय कुमार,जीएनएम पिंकी कुमारी , एएनएम शारदा कुमारी ,यूनिसेफ के ब्लाक मोबिलाइजेशन को-ऑडीनेटर दीपक कुमार सिन्हा मौजूद रहे।

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