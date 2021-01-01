पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:पांच केंद्रों पर 425 कैडेट्सों ने दी एनसीसी की परीक्षा

औरंगाबाद5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 367 छात्र व 58 छात्रा कैडेट्स परीक्षा में हुए शामिल, पास होने पर सेना भर्ती में मिलेगी छूट

रविवार को जिले के पांच केंद्रों पर एनसीसी ए सर्टिफिकेट की परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें 425 कैडेट्स शामिल हुए। इन कैडेट्सों में 367 छात्र कैडेट्स व 58 छात्रा कैडेट्स शामिल थे। लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा भी आयोजित की गई। जिसमें मैप रिडिंग, ड्रील वेपन ट्रेनिंग, लीडरशीप व कम्युनिकेशन शामिल था।

कर्नल ऐसे सिन्हा ने विभिन्न परीक्षा केंद्राें का निरीक्षण किया और कई निर्देश कैडेट्सों व वीक्षकों को दिया। कोविड-19 को देखते हुए केंद्र पर पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही थी। कैडेट्स सोशल दूरी का ख्याल रख रहे थे। सभी केद्रों पर पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई।

11 स्कूलों के कैडेट्स परीक्षा में हुए शामिल
एनसीसी ए सर्टिफिकेट परीक्षा में जिले के 11 स्कूलों के कैडेट्स शामिल हुए। जिन स्कूल व कॉलेजों में केंद्र बनाए गए थे। उनमें शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज, ओबरा हाई स्कूल, रफीगंज प्रखंड के कर्मा हाई स्कूल, देव प्रखंड के राजा जगन्नाथ हाई स्कूल व बारूण प्रखंड के सुंदरगंज हाई स्कूल शामिल है। परीक्षा केंद्र पर एनसीसी ऑफिसर डॉ. निरंजय कुमार समेत 13 बिहार बटालियन एनसीसी के सभी सैन्य व असैन्य कर्मी मौजूद रहे।

सोशल डिस्टेंसिग से छात्रों को बैठाया परीक्षा में
समादेशी पदाधिकारी कर्नल ऐसे सिन्हा एवं प्रशासनिक पदाधिकारी कर्नल विपुल बया के देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई। कर्नल ने बताया कि परीक्षा में पास होने वाले कैडेट्स को सेना भर्ती एवं सरकारी सेवाओं में लाभ मिलता है। साथ ही कैडेट्सों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि नेशनल कैडिट कोर (एनसीसी) में प्रथम स्तर पर परीक्षा पास करने वाले कैडेट्स को ‘ए’ प्रमाणपत्र व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser