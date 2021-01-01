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वैक्सीनेशन तैयारी पूरी:पहले चरण में 981 स्वास्थ्यकर्मियों को लगेगी वैक्सीन, शुरुआत आज से

औरंगाबाद5 घंटे पहले
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  • सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आज से कोविड-19 टीकाकरण की होगी शुरुआत

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सोमवार से कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। पहले चरण में 981 स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर एवं तीसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को यह टीकाकरण किया जाएगा।

स्वास्थ्य प्रबंधक विकास शंकर ने बताया कि आज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तिथि प्रस्तावित किया गया है। अभियान फिलहाल तीन चरण में किया जाएगा। जिसमें उसके बाद सरकार के अगले आदेश के अनुसार कार्य किया जाएगा।

सूची के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों को लगेगी वैक्सीन टीका वैक्सीन लेने वालों को आधे घंटे तक रहेंगे निगरानी में
काेराेना वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे वैक्सीनेशन को अब प्रखंड स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। जिसके तहत ओबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। सोमवार को टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है।

टीका रखने से लेकर लगाए जाने व उसके बाद वैक्सीन लेने वालों को आधे घंटे तक निगरानी में रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। सूची के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा।

कोरोना का टीका लेने के लिए किया जा रहा प्रेरित
टीका सुरक्षित होने के लाख दावे के बावजूद कुछ लोगों के मन में टीका के सुरक्षा को लेकर अभी भी कुछ आशंकाएं बनी हुई है। हेल्थ प्रबंधक ने बताया कि विभाग की ओर से सभी को टीका लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे लगवाने में किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। लोगों को अफवाह से बचते हुए बिना किसी संकोच के टीका अवश्य लगवाना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहले फेज के तहत तीन चरण में टीकाकरण किया जाना है।

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