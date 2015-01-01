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आयोजन:स्काउट-गाइड जीवन जीने का एक प्रशस्त मार्ग

औरंगाबादएक घंटा पहले
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  • जिला प्रशिक्षण केन्द्र बंभंडी में स्काउट गाइड का मनाया गया 70 वां स्थापना झंडा दिवस

स्काउट एंड गाइड बच्चों को आदर्श व सच्चा नागरिक बनने में मदद करता है। अपने गौरवमयी इतिहास के कारण आज भी यह राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करने का काम करता है। उक्त बातें शनिवार को जिला प्रशिक्षण केन्द्र बभंडी में आयोजित स्काउट गाइड के 70 वें स्थापना झंडा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संगठन आयुक्त श्रीनिवास कुमार ने कही।

सर्वप्रथम स्काउट गाइडों ने प्रार्थना गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बेडेन पावेल के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला संगठन आयुक्त श्रीनिवास कुमार ने कहा की स्काउट गाइड जीवन जीने का एक प्रशस्त मार्ग है। सभी अभिभावकों से उन्होंने अनुरोध किया कि वह अपने बच्चों को स्काउटिंग गाइडिंग से जोड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोग प्रदान करें। स्काउट गाइड ना केवल विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संस्थान है, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है ।
7 नवंबर 1950 को हुई थी इसकी स्थापना
कार्यक्रम के दौरान स्काडट गाइडों ने कहा कि भारत स्काउट व गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को किया गया था। जो अब 216 देशों में फैल चुका है। संगठन भारत के हर परिस्थिति चाहे प्राकृतिक आपदा हो या अखंडता पर मंडराते खतरे लोगों के लिए उपयोगी साबित हुआ है। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन पूनम कुमारी रेंजर लीडर एवं रुस्तम आलम स्काउट मास्टर ने संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में लालू कुमार, शुभम कुमार, प्रीति, रागनी, निशी, ममता, पंकज कुमार मौजूद रहे।

विभिन्न गतिविधियों का किया गया आयोजन
इस अवसर पर कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में शामिल स्काउट गाइडों ने उपस्थित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। सफाई अभियान तथा सामुदायिक कार्य किया गया। बताया गया कि विगत दिनों बिहार विधान सभा में जिले के लगभग 650 स्काउट गाइड ने विभिन्न बूथों पर दिव्यांग जनों वृद्ध एवं गर्भवती महिला मतदाताओं को मदद कर अपनी भूमिका का समाज के सामने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बच्चेआज के दिन यह संकल्प लेने का है कि हम जीवन में हमेशा अच्छा करने के लिए सोचें और अच्छा बनें।

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