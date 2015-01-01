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मारपीट:गाली-ग्लौज व मारपीट को लेकर दिया आवेदन

औरंगाबाद सदर3 घंटे पहले
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शहर के टिकरी मुहल्ला का रहने वाला युवक के साथ गाली-ग्लौज व मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। टिकरी मुहल्ला निवासी उदय कुमार ने ने नगर थाना में आवेदन दिया है। अपने आवेदन में कहा कि फुटपाथ दुकान नाला के पीछे सदर अस्पताल के पास लगाता है। जब वह शनिवार की सुबह दुकान खोलने गया तो देखा कि उसका टेबल तोड़ फेंक दिया गया है।

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