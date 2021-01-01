पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:बाइक ने साइकिल में मारी टक्कर, युवक जख्मी, रेफर

औरंगाबाद सदर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार को तेज रफ्तार एक बाइक साइकिल में टक्कर मार दी। जिसके कारण साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के रूपखाप मोड़ समीप की है। जख्मी युवक रामविलास साव खुदवां थाना क्षेत्र के लसड़ा गांव का रहने वाला है।

घटना के बाद आसपास के लोगों ने जख्मी युवक को इलाज के लिए ओबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जख्मी युवक किसी काम से साइकिल से ओबरा जा रहा था।

जैसे ही वह रूपखाप मोड़ समीप पहुंचा कि एक तेज रफ्तार बाइक साइकिल में टक्कर मार दी। जिसके कारण साइकिल सवार युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बाइक सवार को पकड़ लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser