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जागरूकता:ब्रह्मर्षि विकास मंच ने नशामुक्ति के लिए लोगों को किया जागरूक

अंबाएक घंटा पहले
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ब्रह्मर्षि विकास मंच के सदस्यों ने शनिवार को जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को नशाखोरी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को त्यागने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मंच के लोगों ने शनिवार को नरहर अंबा तथा अन्य गांवों में अभियान चलाकर लोगों को नशा त्यागने की अपील किया।

मंच के अध्यक्ष अजीत कुमार पांडेय ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद भी लोग नशा करने से नहीं मान रहें हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष चंदन तिवारी, देवेंद्र पांडेय, कोषाध्यक्ष रौशन कुमार, रंजय पांडेय, अजय तिवारी, मुकेश पांडेेय, विपुल पांडेय, विनीत कुमार, अमित दुबे, छोटू तिवारी, अरुण पांडेय, चंदन तिवारी आदि थे।
अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पुतला दहन आज
इसके पूर्व मंच के सदस्यों की एक बैठक अंबा में आयोजित की गई। जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्बन गोस्वामी की गिरफ्तारी पर चर्चा की गई। सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार के इस करवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अध्यक्ष ने बताया कि रविवार को हाई स्कूल चिल्हकी अंबा खेल मैदान से विरोध मार्च निकाला जाएगा। सभी मुख्य मार्गों पर भ्रमण करने के पश्चात अंबा चौक पर पुतला दहन किया जाएगा।

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