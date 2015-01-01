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हर्ष:अंबा में ब्रह्मर्षि विकास मंच ने कहा- अर्नब की रिहाई झूठ पर सच की जीत

अंबा4 घंटे पहले
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वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के रिहाई पर ब्रह्मर्षि विकास मंच ने खुशी जताया। अंबा चौक पर मंच के सदस्यों ने एक दूसर को गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त किया। वहीं एक दूसरे को मिठाई भी खिलाया। मंच के अध्यक्ष अजीत पांडेय ने कहा कि झूठ पर सच की जीत हुई है।

न्यायपालिका एक आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हुए दिखा दिया कि कोई भी विधायिका बदले के भावना से किसी आम नागरिक के अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं कर सकता है। पूरे देश में फ्री मीडिया का उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय ने पेश किया।

जो स्वर्णिम इतिहासों में लिखा जाएगा। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इस मौके पर अध्यक्ष अजीत पांडेय, उपाध्यक्ष देवेंद्र पांडेय, कोषाध्यक्ष रौशन कुमार, मीडिया प्रभारी विनीत पांडेय, गौतम पांडेय, मुकेश पांडेय, रंजन पांडेय, राकेश पांडेय, रंजय पांडेय, बरनेस कुमार, लव पांडेय, संजीत पांडेय, रंजीत उपाध्याय, जय मंगल पांडेय, नितेश, नंदन, राजा, विक्की, सुशील व रिशु सहित अन्य मौजूद रहे।

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