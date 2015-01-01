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पर्व-त्योहर:धनतेरस पर पिछले साल से कम धनवर्षा जिलेभर में 29 करोड़ का हुआ कारोबार

औरंगाबाद4 घंटे पहले
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  • कोरोनाकाल में महिलाएं ज्वेलरी में चांदी के सिक्का, सोने की रिंग पर ही काम चलायी
  • ऑटो मोबाइल बाजार 40 प्रतिशत टूटा, 9.2 करोड़ की बाइक बिकी तो 4.5 करोड़ के बड़े-छोटे वाहन

धनतेरस पर पिछले साल से कम धनबरसा, लेकिन रूक-रुककर सुबह से लेकर रात तक धनबरसते रहा। जिलेभर में 29 करोड़ का कारोबार हुआ। हालांकि पिछले साल 50 करोड़ पार गया था। महामारी के बीच 29 करोड़ का कारोबार को भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्योंकि अधिकांश बाजार और कारोबार महामारी में टूट चुके हैं। लोगों के पास पैसे कम हैं। इसके बीच इतनी खरीदारी कम नहीं है। बताया जा रहा है कि बाजार लौट चुका है। यह आंकड़ा साफ बता रहा है।
ज्वेलरी के अलावे सबसे ज्यादा एलईडी टीवी की हुई बिक्री
सबसे ज्यादा ज्वेलरी का जिले में कारोबार हुआ। दूसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र रहा। जबकि तीसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबसे कम बर्तन की खरीदारी हुई। हालांकि बर्तन की खूब खरीदारी हुई, लेकिन सस्ते दामों के बर्तन। धनतेरस के दिन पूरा बाजार सजा-धजा था। महामारी के बीच भी लोग बाजार में निकले और खरीदारी किए और अपने-अपने हिसाब से धनतेरस मनाया।

पिछले साल की तुलना में ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में 40 फीसदी का गिरावट है, लेकिन बाइक की खरीदारी में नौजवानों ने रूची दिखायी। सबसे पसंदीदा बाइक रॉयल इन्फील्ड और पल्सर रहा। ये दोनों बाइकें खूब बिकी। अभिषेक कुमार बजाज ने बताया कि बजाज ने डीलर सब डीलर मिलाकर करीब तीन करोड़ का कारोबार किया है।

हीरो मोटरसाइकिल का करीब दो करोड़ का हुआ कारोबार

वहीं हीरो से जुड़े लोगों के अनुसार करीब दो करोड़ का कारोबार वहां हुआ है। इसी तरह होंडा में डेढ़ करोड़, टीवीएस में डेढ़ करोड़, रॉयल इन्फील्ड में एक करोड़ का कारोबार हुआ है। रॉयल इन्फील्ड खास लोग खरीदते हैं। इसलिए इसकी बिक्री कम हुई। वहीं महिन्द्रा ट्रैक्टर ने करीब एक करोड़ का कारोबार किया है।

वहीं महेन्द्र शो-रूम बड़े-छोटे वाहन मिलाकर एक करोड़ का कारोबार किया है। वहीं टाटा बड़े छोटे वाहन मिलाकर एक करोड़ कारोबार किया है। मां मुंडेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गोपाल शरण सिंह ने बताया कि ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले साल की तुलना में इस बार काफी मंदी है, लेकिन यह महामारी का असर है।

10 करोड़ का जेवर कारोबार रिंग, बिछिया व सिक्के पर चला काम
दस करोड़ रुपए का जेवर कारोबार इस बार जिलेभर में हुआ है। जबकि पिछले साल धनतेरस में 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का काराेबार हुआ था। बाजार के अनुसार इस बार महिलाएं सोने के रिंग, हल्का टीका, चांदी की बिछिया और विक्टोरिया सिक्का खरीदकर धनतेरस मनायीं। जबकि पिछले साल तीन तल्ला झूमका, चेन व हार की खरीदारी खूब हुई थी।

इस बार ज्वेलरी कारोबार थोड़ा निराश हुआ है, लेकिन नाउम्मीद नहीं। शहर के प्रख्यात गया जेवर दुकान के पंकज वर्मा ने बताया कि महिलाएं इस बार सोने की हल्के रिंग, सिक्का और बिछिया की खरीदारी की है। पिछले साल से बाजार करीब 30 से 40 प्रतिशत कम हुआ है।

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