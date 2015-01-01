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गिरफ्तारी:व्यवसायी पर अपराधियों ने किया हमला, गिरफ्तार

औरंगाबाद शहर3 घंटे पहले
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  • स्थानीय लोगों ने एक को पकड़ा, दूसरा फरार

शुक्रवार की देर रात दुकान बंद कर घर जा रहे एक अंडा व्यवसायी पर अपराधियों ने गाेली चलयी। हालांकि गोली नहीं चली जिसके कारण व्यवसायी मोहम्मद शमीम अहमद उर्फ डब्लू बाल बाल बच गया। घटना शहर के नावाडीह रोड की है। अंडा व्यवसायी दुकान बंद कर घर लौट रहा था इसी दौरान अपराधियों ने उसकी गाड़ी रुकवाकर गोली मारना चाहा लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद उसके द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे तथा एक हमलावर को खदेड़कर पकड़ लिया। जबकि दूसरा अपराधी फरार हो गया। गिरफ्तार अपराधी मो फैज शहर के पठान टोली मोहल्ला का रहने वाला है। वहीं फरार युवक मो साकिब नावाडीह मोहल्ले का रहने वाला है। घटना के बाद अंडा व्यवसायी ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराया है। उसने पुलिस को दिए गए अपने आवेदन में युवकों पर जान मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अंजनी कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर पकड़े गए युवक रिमांड के लिए कोर्ट भेज दिया गया है। वहीं फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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