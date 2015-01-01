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कोरोनावायरस:सावधान! सदर अस्पताल उपाधीक्षक समेत 12 पॉजिटिव, मरीजों की संख्या पहुंची 4296, एक्टिव केस 67

औरंगाबाद4 घंटे पहले
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सावधान! अगर आप चुनाव में और भीड़ में होकर कोरोना को भूल गए होंगे तो यह आपकी बड़ी भूल है। कोरोना ठंड में बढ़ने लगा है और आपकी लापरवाही भी बढ़ रही है। यह समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सतर्क रहिए, सजग रहिए। तब ही कोरोना से समाज जंग जीत पाएगा। गुरुवार को औरंगाबाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. लालदेव सिंह समेत 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।

पॉजिटिव मरीजों में औरंगाबाद शहर के आठ मरीज शामिल हैं। जबकि दाउदनगर के एक, गोह के एक और हसपुरा के दो मरीज शामिल हैं। शहर में जो मरीज मिले हैं। उनमें सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, शाहपुर, ललीत बिगहा, न्यू एरिया समेत अन्य मुहल्ले से जुड़े लोग हैं, जिनका पता जांच रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है।
मरीजों की संख्या पहुंचा 4296, एक्टिव केस 67
जिले में अब तक दो लाख 88 हजार 91 संदिग्धों की जांच की गई है। जिनमें से 4296 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 20 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। हालांकि प्रशासन के रिपोर्ट में 19 लोगों की ही मौत बतायी जा रही है। जबकि 20वां मौत कुटुम्बा के एक शिक्षक की हुई थी। हालांकि 4227 मरीज कोरोना का जंग जीत चुके हैं। इन मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड कहता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।

खाने पौष्टिक आहार खाना, डॉक्टर अनुसार बताए गए दवा और कसरत करने से वे कोरोना को हरा सकते हैं। इसमें सुबह और शाम हल्का सुसुम पानी पीने से भी लाभ होता है। शहर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि गार्गल करना बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि धूप में मुंह बंद कर आधा घंटा चलना और पेट के बल सोने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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