पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सरकार पर हमला:कॉरपोरेट के हाथों में किसानों की जमीन बेचना चाहती है केंद्र सरकार, करेंगे विरोध

औरंगाबाद5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कांग्रेस ने शहर में निकाला ट्रैक्टर मार्च, प्रदेश अध्यक्ष बोले- हमे देश की चिंता
  • पूर्व राज्यपाल बोले- किसानों के साथ वार्ता करने में सरकार को क्या परेशानी

किसानों की जमीन सरकार अंबानी और अडानी के हाथ बेचना चाहती है। बड़े-बड़े कॉरपोरेट देश पर कब्जा करना चाहते हैं। रामभक्त बताने वाले इस देश विरोधी कानून पर क्यों नहीं बोल रहे। उक्त बातें पूर्व रेल मंत्री कांग्रेस प्रवक्ता सह बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं।

लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने के बजाए उन्हें देशद्रोही कहने पर अड़ा हुआ है। किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं। क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। आप चाहे जितना पैसा कमा लो पेट तो खाना से ही भरेगा। किसान पसीना बहाकर देश के लोगों का पेट भरते हैं। सरकार किसान बिल के जरिए किसानों की जमीन छीनना चाहती है। बिल में ऐसे अधिकार दिए गए हैं।

जिसके लागू होने से किसान मजदूर बन जाएंगे। एमएसपी को गारंटेड करना डीएम का अधिकार है, लेकिन नए बिल में डीएम से यह अधिकार छीन लिया गया है। भंडारण पर भी जमाखोरी अपराध है, लेकिन नए बील में अनलिमिटेड भंडारण की बात कही गई है। अनाज को तीन-चार महीने के लिए रोककर बाद में इसे दोगुना-चौगुना मूल्य पर बेचने का अधिकार दिया गया है।

बिहार में भी 900 से 1100 रुपए तक खरीदा जा रहा है धान
बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि बिहार में किसानों का शोषण हो रहा है। कांग्रेस शाषित राज्यों में सरकार द्वारा तय एमएसपी पर धान की खरीद हो रही है। जबकि बिहार में किसान 900 से 1100 रुपए धान बेच रहे है। एमएसपी पर बिचौलिए धान बेच रहे है। यहां भी भाजपा और जदयू की सरकार है। मजदूरों को यहां 100 रुपए से 250 तक मजदूरी दिया जा रहा है। जबकि नियमों के अनुसार उन्हें इसे दूगना मजदूरी मिलना चाहिए। भक्त चरण दास ने नीतीश कुमार को भी इसारों में आड़े हाथ लिया और कहा कि नीतीश को किसानों के मुद्दे पर बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे।

ट्रैक्टर मार्च में जोश में दिखे कांग्रेस के दिग्गज नेता

कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली में सारे दिग्गज जोश में नजर आए। ट्रैक्टर पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। वहीं बुजुर्ग नेता सड़क पर पैदल चले। ट्रैक्टर मार्च रोहतास से होकर औरंगाबाद के बारूण में दाखिल किया। औरंगाबाद कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर रैली को बटाने नदी पर स्वागत किया। इसके बाद रैली में जिले के नेता शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली महाराणा प्रताप चौक होते हुए बाइपास ओवरब्रिज पहुंची। इसके बाद एमजी रोड होते हुए रमेश चौक पहुंची। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अंबेदकर जी, पटेल जी और अनुग्रह बाबू की प्रतिमा माल्यार्पण किया।

लॉकडाउन में सब गरीब हुए सिर्फ अंबानी-अडानी अमीर
भक्त चरण दास ने कहा कि कोरोना व लॉकडाउन में पूरा देश दुनिया गरीब हुआ, लेकिन अंबानी और अडानी अमीर हुए। ये कैसे हुआ? सरकार को मिलाकर। ये फिर गरीब किसानों के जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। जमीन छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वाहवाही में देश को गरीब कर रही है।

ट्रम्प के गुजरात दौरा के बाद ही देश में कोरोना बेलगाम होकर फैला। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के तिरंगा के अपमान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लाल किले में किसानों को जाने की अनुमती किसने दी। धर्म विशेष का झंडा किसने फहराया। तिरंगा को ये नहींं मानते। इसलिए अपमान होने दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser