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निधन:शिक्षक के निधन पर शोक, दी श्रद्धांजलि

अंबा3 घंटे पहले
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प्रखंड के चंदौत मध्य विद्यालय के शिक्षक अमरेन्द्र नाथ उपाध्याय की कोरोना से मौत से इलाके में शोक की लहर है। अंबे जागृति मंच द्वारा एक शोकसभा आयोजित कर दिवंगत शिक्षक को श्रद्धांजलि दी । मंच अध्यक्ष शिक्षक शैलेंद्र सिंह ने कहा उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। शोक जताने वालों में घनश्याम तिवारी, मिथिलेश सिंह, लाल बहादुर सिन्हा, अशोक सिन्हा, मो. दिलावर, गुप्तेश्वर सिंह, धनंजय मेहता, दिनेश मालाकार शामिल हैं।

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