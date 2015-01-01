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बधाई दी:कांग्रेस एमएलए जीत पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी, दी बधाई

अंबा4 घंटे पहले
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बिहार विधानसभा चुनाव में कुटुंबा से कांग्रेस विधायक राजेश कुमार के जीत पर कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। गुरूवार को सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजेश कुमार कुटुंबा विधानसभा का काफी विकास किया है। लिहाजा जनता ने उन्हें दूसरी बार विधानसभा भेजने का काम किया है।

हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ राजेश कुमार को वोट कर विजयी बनाया है। उस विश्वास पर राजेश कुमार खरा उतरेंगे। जो काम एक साल में नहीं कर सके। उसे इस बार पूरा करेंगे। जनता के हर समस्याओं को दूर कर कुटुंबा को विकास के क्षेत्र में अव्वल बनाएंगे।

इसके साथ-साथ कार्यकर्ताओं कुटुंबा के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को जीत की बधाई दिया। इस मौके पर रामाकांत पाण्डेय, निलम सिंह, बबलू तिवारी, ध्रुपद सिंह, सुनील साव, छोटू ठाकुर, पिंटू, मनोज, धीरज पाण्डेय, किंटू पाण्डेय, गुड्डू पाण्डेय, धनंजय यादव व ललन यादव मौजूद रहे।

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