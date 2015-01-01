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समीक्षा:35 कैम्पों में कोरोना की जांच की गई, डीएम ने की समीक्षा

औरंगाबाद4 घंटे पहले
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गुरुवार को डीएम सौरभ जोरवाल ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा किया। समीक्षा के दौरान डीपीएम डॉ. कुमार मनोज ने बताया कि जिले में कोरोनावायरस जांच के कुल 35 कैंप चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक औरंगाबाद जिले में कुल 4296 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही वर्तमान में औरंगाबाद में कुल 67 एक्टिव केस बचे हुए हैं।

इसलिए हमें अभी निश्चिंत नहीं होना है, बल्कि अभी और भी सतर्कता बरतनी होगी। इसके लिए रोजाना लगभग 3000 लोगों की जांच की जा रही है। डीएम ने मास्क को लेकर सक्रियता बढ़ाने का भी निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ. अकरम अली, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, उप समाहर्ता अविनाश सिंह मौजूद रहे।

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