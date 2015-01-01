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शव बरामद:बिजली कंपनी के नाले से युवक का शव बरामद

औरंगाबाद सदर3 घंटे पहले
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  • घटना नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के एनपीजीसी कंपनी परिसर की, दो दिनों से था लापता

शनिवार की सुबह नरारी कला खुर्द पुलिस एनपीजीसी बिजली कंपनी के नाले से एक युवक का शव बरामद किया है। उक्त युवक की मौत कैसे हुई है। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक 22 वर्षीय दीपक कुमार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कर्मा गांव निवासी विनय यादव का बेटा था। घटना की सूचना पाकर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस की मानें तो उक्त युवक की मौत पानी में डूबने से हुई है। जबकि परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया और युवक की डूबने से मौत होने की बात नहीं मान रहे थे। फिर पुलिस किसी तरह समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। इस संबंध में नरारी कला खुर्द थानाध्यक्ष अजय शंकर ने बताया कि मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

एक सप्ताह पहले ट्रक पर गया था युवक

मृतक युवक औरंगाबाद में एक दुकान पर रहता था। वह एक सप्ताह पहले दुकान छोड़कर गांव के पास स्थित एक गांव के चालक के साथ ट्रक पर चला गया था। एक सप्ताह से उसके साथ ही रहा था, लेकिन दो दिन पहले वह अचानक ट्रक पर से फरार हो गया। इसकी सूचना चालक ने परिजनों को दिया था। उसकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच शनिवार की सुबह एनपीजीसी बिजली परियोजना के एक नाले में शव होने की सूचना मिली। जिसके बाद नरारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्ज में ले लिया। शव की सूचना चालक को भी मिला। जिसके बाद इसकी सूचना मृतक खलासी के परिजनों को दिया गया। जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचकर शव का शिनाख्त किया।

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