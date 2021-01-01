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आयोजन:जनसहयोग से इस बार दो दिवसीय देव महोत्सव आयोजित करने का निर्णय

औरंगाबाद नगर6 घंटे पहले
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जनसहयोग से इस बार दो दिवसीय देव महोत्सव मनाया जाएगा। उक्त निर्णय जनेश्वर विकास केन्द्र व बासमती सेवा केंद्र की बैठक में लिया गया। सहदेव चौधरी पुस्तकालय मे शिक्षक व समाजसेवी नेमन मेहता की अध्यक्षता में बैठक का आोजन किया गया। सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने बताया कि देव महोत्सव की शुरुआत जन सहयोग से 1992 मे किया गया था, जो 2001 तक चला ।

2002 मे उक्त महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग से होने लगा । लेकिन इस वर्ष विभागीय महोत्सव का आयोजन नहीं कराए जाने के कारण पूर्व की तरह इस वर्ष भी जन सहयोग से देव महोत्सव कराने का निर्णय लिया गया है ।

19 फरवरी(अचला सप्तमी) को विहार पर्यटन विकास केन्द्र के द्वारा रथ यात्रा और प्रवचन कराया जायेगा तथा 20 फरवरी को मंचीय उद्घाटन ,”जिला की पहचान देव के नाम पर करने विषय पर संगोष्ठी, देव महोत्सव के संस्थापकों का सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन तथा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक मे रामजी सिंह , निर्मल सिंह , नन्दलाल मेहता, वार्ड सदस्य आरती देवी, मीना देवी, बलिराम चन्द्रवंशी, आजाद पासवान, कविता विद्यार्थी, नन्द कुमार सिंह ,रतन तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे।

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