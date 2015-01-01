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चर्चा:राज्यस्तरीय चैंपियनशिप की तैयारी पर की चर्चा, सदस्यों को दीं कई जिम्मेवारियां

औरंगाबाद4 घंटे पहले
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गुरुवार को शहर के इनडोर स्टेडियम में गेम एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन व जिला कुश्ती संघ की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें ओबरा में आयोजित होने वाले ओपन राज्य स्तरीय चैंपियनशिप की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष गौरव राणा ने किया। बैठक के दौरान ओबरा में पांच खेलों की प्रतियोगिता कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल व कुश्ती की तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, खेल मैदान में मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड-19 को देखते हुए इस प्रतियोगिता को पूरी तरीके से सफल बनाने पर चर्चा की गई। कुश्ती संघ अध्यक्ष गौरव राणा ने कहा कि यह प्रतियोगिता सफल होने के बाद राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती की दंगल प्रतियोगिता जिला प्रशासन के सहयोग से तथा भारतीय कुश्ती संघ एवं बिहार कुश्ती संघ से बात कर प्रतियोगिता कराया जाएगा।

सचिव उदय कुमार तिवारी बताया कि यहां के खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में जिला का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर पलामू जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष अमरनाथ सिंह, गेम एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन कुमार, समिति सचिव मोहम्मद जावेद सिद्दीकी, विनोद कुमार सिंह, पहलवान संजय यादव, रिचा कुमारी, शुभम कुमार, निखिल कुमार, अनिकेत रमन, विकास कुमार, गौरव कुमार, मोनू कुमार मौजूद रहे।

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