पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सख्ती:किसान परेशान हैं, काला कानून वापस ले सरकार

औरंगाबाद5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार को शहर के रमेश चौक समीप स्थित बद्री नारायण मार्केट परिसर में छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंगिआंव विधानसभा विधायक सह इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज राम मंजिल शामिल हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन इंकलाबी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए मनोज राम मंजिल ने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसान परेशान हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। जिस कानून को किसानों के लिए लागू किया गया है। उसका किसान ही विरोध कर रहे हैं। ऐसा कानून आखिर क्यों लाया गया।

इस काला कानून को जल्द से जल्द केन्द्र सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ मनोज राम मंजिल ने बिहार के स्कूलों व कॉलेजों में रिक्त पड़े 3 लाख से अधिक पदों पर अविलंब बहाली की मांग की। वहीं देव के पाताल गंगा में मेडिकल कॉलेज बनवाने, सभी बेरोजगार छात्र-छात्राओं, नौजवानों को 10 हजार बेरोजगारी भत्ता देने, शहरी रोजगार गारंटी एक्ट लागू करने की मांग की।

इसके साथ-साथ बिहार सरकार के सभी नौकरियों के फॉर्म नि:शुल्क करने की मांग की। इस मौके पर आइसा के राज्य सचिव सबीर कुमार, भाकपा माले जिला सचिव मुनारिक राम, संगीता देवी मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser