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जागरुकता:वाहन चलाते समय यातयात के नियमाें का पालन करें

औरंगाबाद6 घंटे पहले
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  • नौहट्टा थाना परिसर में आज 32 वां सड़क सुरक्षा माह मनाया, कहा-दूसराें काे भी करें जागरूक

स्थानीय प्रखण्ड मुख्यालय स्थित नौहट्टा थाना परिसर में आज 32 वां सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में दिनांक 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा -जीवन रक्षा थीम पर आधारित इस सप्ताह की शुरुआत नौहट्टा में रविवार को थाना परिसर में बीडीओ आदित्य अनुराग, थानाध्यक्ष संजय कुमार वर्मा द्वारा संयुक्त रुप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं जागरूकता रैली निकाली गयी ।

पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता रथ पर हस्ताक्षर कर सड़क सुरक्षा हेतु संदेश भी दिया गया। इस मौके पर बीडीओ ने सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम लोगों को रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा हेतु शपथ भी दिलवाया। अधिकारियाें ने कहा कि वाहन चलाते समय यातयात नियमाें का पालन करें। दूसराें काे भी इसके बारे में जागरूक करें।

जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को किया जायेगा जागरूक: इस मौके पर बीडीओ अनुराग आदित्य और थानाध्यक्ष संजय कुमार वर्मा ने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से आम जनों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक किया जायेगा।यह रथ 17 फरवरी तक थाना क्षेत्र के विभिन्न गावों में जाकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा।

उन्होंने कहा कि इस रथ के माध्यम से प्रखण्ड के प्रमुख चौक -चौराहों पर यातायात नियमों के पालन हेलमेट और सीट बेल्ट के फायदे से संबंधित ऑडियो क्लिप लोगों को सुनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु कई अन्य तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

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