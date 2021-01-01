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स्वास्थ्य जांच शिविर:शिविर में 71 लोगों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच

औरंगाबाद5 घंटे पहले
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  • सड़क सुरक्षा माह के तहत रामाबांध बस स्टैंड में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर

सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को शहर के रामाबांध स्थित बस स्टैंड में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 71 लोगों का नि:शुल्क नेत्र जांच किया गया। वहीं 43 लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इसके साथ-साथ 64 चालकों को चश्मा देने के लिए चिन्हित किया गया। उक्त चालकाें को विशेष शिविर आयोजित कर चश्मा दिया जाएगा। शिविर का उद्धाटन जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने किया।
शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार, डाॅ. राजेश कुमार अग्रवाल व डाॅ. अरूण कुमार द्वारा किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों को उचित सलाह भी दी गई। डॉ. संतोष ने कहा कि चालक मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल का इस्तेमाल करें। वहीं चश्मा नियमित रूप से लगाएं। इससे आंख सुरक्षित रहता है। इस मौके पर मोटरयान निरीक्षक उपेन्द्र राव, प्रधान लिपिक उत्तम कुमार, लिपिक रंजीत कुमार, ऑपरेटर कुमार प्रियांशु, श्याम किशोर सहित अन्य मौजूद रहे।
जांच अभियान चलाकर वसूला गया 94500 जुर्माना
नेत्र जांच शिविर के साथ-साथ शहर के ओवरब्रीज, जसोईया मोड़ समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा, सदर एसडीओ डॉ. प्रदीप कुमार, एसडीपीओ अनूप कुमार व मोटरयान निरीक्षक उपेन्द्र राव के नेतृत्व में चलाया गया। इस अभियान में नो पार्किंग में लगे वाहनों, फिटनेस फेल, परमिट फेल वाहनों, प्रदूषण फेल वाहनों, बगैर हेलमेट, बगैर सिटबेल्ट, मोबाईल से बात करते समय वाहन चलाने वालों के विरूद्ध जांच की गयी। दर्जनों वाहनों से 94,500 रुपए जुर्माना वसूला गया।

नुक्कड़ नाटक कर लोगों को किया गया जागरूक
जिला परिवहन विभाग द्वारा रवाना की गई ठिठोली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दर्पण संस्था द्वारा देव, बालुगंज, शिवगंज मोड़ व मदनपुर प्रखंड परिसर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के प्रति जागरूक किया गया। चालकों से हेलमेट पहनकर चलने व सीट बेल्ट लगाकर चलने की अपील की गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ओवरस्पीड चलने से होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में बताया गया।

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