पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निधि संग्रह अभियान:अंबा में राम मंदिर के लिए चलाया गया निधि संग्रह अभियान

औरंगाबाद5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण को लेकर कुटुंबा प्रखंड में निधि संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बुधवार को कुटुंबा मंडल भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित कुमार के नेतृत्व में कुटुंबा तथा ने जग्गू प्रतिनिधि संग्रह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा राम मंदिर निर्माण के लिए यथासंभव सहयोग किया।

रामभक्तों ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना सौभाग्य की बात है। मंदिर निर्माण को लेकर काफी अड़चने थी। लेकिन कोर्ट से फैसला होने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें सभी भक्तों का सहयोग आवश्यक है। राम भक्तों ने बताया कि निधि संग्रह अभियान का मुख्य उद्देश्य भव्य और आकर्षक राम मंदिर निर्माण कराना तथा लोगों को इसकी जानकारी देना है।

अभियान में शामिल लोगों ने बताया कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों के सहयोग से पिछले कई दिनों से इलाके में निधि संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। श्री राम मंदिर धन संग्रह अभियान के तहत जो भी लोग सहयोग राशि दे रहे हैं , उन्हें रसीद दी जा रही है। 10 रुपये , 100 रुपए और 1000 रुपए की पर्चियां दान देने वाले लोगों को रसीद दी जा रही है।

इन पर्चियों पर अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की तस्वीर के साथ ही श्री राम की छवि भी मौजूद है।वहीं दो हजार से ज्यादा का योगदान करने वाले लोगों को एक अलग तरह की रसीद दी जाएगी जिससे वो आयकर छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। इस मौके पर संतोष सिंह, दशरथ प्रसाद, रंजन सोनी, सोनू मालाकार, जीतू तिवारी, दीपक कश्यप, जयप्रकाश दुबे, सुनील चौधरी, उदय कश्यप समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser