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हादसा:सेटरिंग का काम कर रहे मिस्त्री पर हाईटेंशन तार टूटकर गिरा, हुई मौत

औरंगाबाद5 घंटे पहले
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  • घटना दाउदनगर थाना क्षेत्र के मखरा पुल समीप की, घटना के बाद मातम

बुधवार की दोपहर सेटरिंग का काम कर रहे मिस्त्री पर हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। जिसके कारण झुलसकर उसकी मौत हो गई। घटना दाउदनगर थाना क्षेत्र के मखरा पुल समीप की है। मृतक 29 वर्षीय मिस्त्री राजू कुमार पटेल दाउदनगर थाना क्षेत्र के सिंदुआर गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना पाकर दाउदनगर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली कि घर में कोहराम मच गया। परिजन चिख-चिखकर रोने लगे। जिन्हें ग्रामीणों ने शांत कराया और इस दुख की घड़ी में हिम्मत से काम लेने की बात कही। मृतक मिस्त्री राजू कुमार पटेल मखरा पुल के समीप एक मकान में कई दिनों से सेट्रिंग का काम कर रहा था। बुधवार को भी वह काम करने गया था। दोपहर में काम करने के दौरान ही उपर से गुजरे हाईटेंशन तार टूटकर उसके उपर गिर गया। जिसके कारण वह झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

वहां काम कर रहे अन्य लोगों ने तत्काल युवक को उठाया और इलाज के लिए दाउदनगर अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहीं घटना की सूचना उसके परिजनों को दिया। दाउदनगर अनुमंडल में डॉक्टरों ने चेक करने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

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