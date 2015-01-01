पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:खेलने के दौरान तालाब में गिरी मासूम, हुई मौत

औरंगाबाद शहर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खेलने के दौरान पैर फिसल कर एक मासूम बच्ची तालाब में गिर गई। जिसके कारण डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना नरारी कला खुर्द थानाक्षेत्र के कंचनपुर गांव की है। मृतका तीन वर्षीय अंजली कुमारी उसी गांव के सुनील सिंह की पुत्री थी। शनिवार की शाम वह अपने आस-पड़ोस के बच्चों के साथ घर के समीप स्थित तालाब के पिंड पर खेल रही थी। खेलने के क्रम में किसी तरह उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने जब उसे डूबते देखा तो शोर मचाया तथा उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन वहां पहुंचे तथा उसे तालाब से निकाला।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें