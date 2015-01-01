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आस्था:30 नवंबर तक कार्तिक मास, दीपदान का है बड़ा महत्व

औरंगाबाद2 दिन पहले
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  • मंदिर, तुलसी के पौधे, नदी के किनारे या पूजन स्थान के सामने करें दीप प्रज्वलन, बुरी भावनाओं का होता है नाश

कार्तिक मास में पर्व त्योहार के साथ ही मंगल कार्यों के करने का शुभ मुहूर्त भी है। 30 नवंबर तक कार्तिक मास है। वैसे तो इस मास में कई व्रत त्योहार होने से व्रतियों को काफी कुछ लाभ मिलता है लेकिन इस साल दो मास के बाद आए कार्तिक मास में दीप दान करने का अलग ही महत्व है।

पंडित कमल किशोर पांडेय ने बताया कि पुराणों में कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। महापुण्यदायक व मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख दीपदान है। इस मास में दीपदान करने से कई पर्व का फल मिलता है। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना।

कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। अग्निपुराण में कहा गया है कि दीपदानात्परं नास्ति न भूतं न भविष्यति। अर्थात्- दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा। पंडित ने बताया कि पद्मपुराण में भी भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कार्तिक मास में दीपदान का माहात्म्य सुनाते हुए कहते हैं।
घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर करें दीपदान
कार्तिक मास में अपने घर के आंगन में तुलसी जी के पास, अपने घर के पूजन स्थान पर, मंदिरों में या गंगा घाट पर इत्यादि जगहों पर घी का एवं तिल के तेल का दीपक जला कर दीप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी व्रत का पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। व अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान से मिलता है फल

कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी कार्तिक पूनम के दिन गंगा स्नान करने से साल भर किए गए सभी बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। मन से बुरी भावनाओं का विनाश होता है व अच्छे विचारों का वास होता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सालभर के गंगा स्नान का फल मिलता है।

इस दिन सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में पवित्र मानी जाने वाली व पूजी जाने वाली नदियों और सरोवरों में भी श्रद्धालु स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन देवता दीए जलाते हैं। लोगों के लिए दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है मगर देवताओं के लिए यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है।
कोरोना के कारण कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले पर भी संशय: कोरोना के कारण हर पर्व प्रभावित हुआ है। छठ पर्व पर मेला का आयोजन नहीं होना है। तो वहीं जिले के जम्होर स्थित रढ़ुआ धाम पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले पर इस बार संशय के बादल मंडरा रहा है। हालांकि छठ पूजा आयोजन को लेकर प्रशासन के द्वारा किस तरह का गाइडलाइन जारी किया जाता है। उसके बाद ही कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेला की तस्वीर साफ होगी।

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