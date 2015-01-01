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जांच शिविर:स्कूल में लगाया गया कोविड जांच शिविर, दी गई जानकारी

अंबाएक घंटा पहले
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कुटुंबा प्रखंड के निरंजनपुर राजकीय मध्य विद्यायल परिसर में गुरुवार को कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिका, ग्रामीण सहित कई बच्चों का भी कोरोना जांच किया गया। सभी जांच निगेटिव पाए गए। बारी-बारी से स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एंटीजन टेस्ट कीट से कोरोना की जांच की गई।

वहीं उन्हें कोरोना से बचाव से संबंधित जानकारी भी दी गई। बताया गया कि जबतक किसी तरह का कोई दवा या वैक्सिन नहीं आ जाता तबतक सतर्कता व सावधानी ही इसका बचाव है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अविरेंद्र उपाध्याय सुनील कुमार मिश्र, कुमारी संध्या, मृदुला सिन्हा, ददन कुमार, छात्र पंकज कुमार, रोहित जांच की गई।

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