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मौसम:धूप खिलते ही खिल-खिला उठी जिंदगी

औरंगाबाद5 घंटे पहले
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करीब चार दिनों से ठंड और कोहरा से परेशान जनजीवन को रविवार की सुबह राहत मिली। कोहरे के बाद अल सुबह ही सूर्य खिले। जिससे औरंगाबाद के सत्येन्द्र नारायण सिन्हा पार्क में जिंदगी खिल-खिला उठी। किसी इवेंट की तरह पार्क में करीब सप्ताहभर बाद इतनी संख्या में लोग और बच्चे पहुंचे।

धूप के बीच खिल-खिलाकर सुकून का पल बिताया। दोपहर में तापमान आम दिनों से काफी अच्छा रहा है। जिससे थोड़ी गर्मी भी महसूस हुई, लेकिन शाम होते-होते फिर पारा लुढका और ठंड महसूस होने लगी।

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