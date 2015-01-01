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विरोध:महाराष्ट्र सीएम व संजय राउत का फूंका पुतला

नवीनगर3 घंटे पहले
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शनिवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को ले प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे व संजय रावत का पुतला फूंका। शर्नीचर बाजार स्थित दुर्गा चौक परिसर से निकला प्रदर्शन संगम स्टूडियो, मंगल बाजार, न्यू एरिया होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। जहां परशुराम सेना के सदस्यों के द्वारा पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में शामिल युवक महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, संजय रावत मुर्दाबाद,अरनव गोस्वामी को रिहा करो, ब्रह्मण पर अत्याचार बंद करो का नारा लगाए। पुतला दहन कार्यक्रम में अध्यक्ष अविनाश पांडेय, सचिव रंजीत पांडेय, अक्षय पांडेय, सौरभ तिवारी, अनुमेश तिवारी, अमित तिवारी, मृत्युंजय पांडेय, ओम पांडेय, सुमंत तिवारी, अनमोल पांडेय, अंकेश पाठक मौजूद रहे।

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