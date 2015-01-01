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कोरोना का कहर:2882 संदिग्धों की जांच में नौ लोग मिले कोरोना पाॅजिटिव

औरंगाबाद सदरएक घंटा पहले
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गुरूवार को जिलेभर में 2882 संदिग्धों की जांच की गई। जिसमें से 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सबसे ज्यादा सदर प्रखंड में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। जबकि हसपुरा व नवीनगर प्रखंड में एक-एक कोराेना पाॅजिटिव मरीज मिले। हालांकि बारूण, देव, मदनपुर, रफीगंज, गोह, ओबरा, कुटुंबा व दाउदनगर प्रखंड में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले। बताते चलें कि अब तक जिलेभर में दो लाख 66 हजार 971 संदिग्धों की जांच की गयी है। जिसमें से 4227 संदिग्धों का रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है। वहीं इन पॉजिटिव मरीजाें में से 4149 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं जिलेभर में 19 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। अभी भी जिले में 76 एक्टिव केस है। डीपीएम डॉ. कुमार मनोज ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

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