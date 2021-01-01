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ऑनलाइन करें डाउनलोड:अब अपने फोन में रख सकते हैं डिजिटल वोटर आईडी

औरंगाबाद5 घंटे पहले
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  • चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है यह सुविधा

आधार कार्ड की तरह अब आप वोटर आईडी कार्ड को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वोटर आईडी कार्ड का डिजिटल वर्जन है। इसे डिजिटल लॉकर में भी सुरक्षित रख सकते हैं।

निर्वाचण विभग के अनुसार डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दो चरणों में दी गई है। पहला चरण 25 से 31 जनवरी तक था। इस दौरान केवल नये वोटर्स ही डिजिटल वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते थे। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से कर दी गई है।

जिसमें सभी वोटर्स अपने वोटर आईडी को डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड के लिए मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले आपको उसे रजिस्टर्ड कराना होगा। इसे ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में देरी ना हो इसलिए किया गया डिजिटलीकरण : डिजिटलीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में कोई देरी न हो, क्योंकि फिजिकल कार्ड को प्रिंट करने और मतदाता तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है।

डिजिलॉकर पर भी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को सुरक्षित स्टोर किया जा सकता है। कई बार चुनाव आयोग को ऐसी शिकायतें मिलते रहती है कि बीएलओ को फॉर्म जमा कर देने के बाद भी आवेदक को मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला। इन समस्याओं को देखते हुए ही इस सुविधा का भी डिजिटलीकरण कराया गया है।

डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को ऐसे करें डाउनलोड

डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voterportal.eci.gov.in या फिर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) के लॉगइन पेज https://www.nvsp.in/account/login पर जाएं। वोटर आईडी को डाउनलोड करने के लिए एकाउंट बनाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपना एकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही एकाउंट है, तो आपको ईपीआइसी नंबर या फिर फॉर्म रेफरेंस नंबर दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद डिजिटल वोटर आईडी को डाउनलोड करने के लिए आपको ई-ईपीआइसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

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