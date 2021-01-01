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अच्छी खबर:अभी नहीं बंद होगी पटना-भभुआ इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन, अगली सूचना तक जारी रहेगा परिचालन

औरंगाबाद5 घंटे पहले
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  • ट्रेनों के सामान्य परिचालन के लिए अब भी करना होगा इंतजार

पूर्व मध्य रेल के डीडीयू-गया रेल खंड के रास्ते चलनेवाली इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक जारी रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया की पूर्व-मध्य रेल जोन हाजीपुर द्वारा भभुआ-पटना इंटरसिटी सहित अन्य इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों के अगली सूचना के आदेश तक परिचालन जारी रखने का निर्देश मिला है।

हालांकि उक्त इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन 31 जनवरी तक ही होना था, लेकिन रेलवे ने पत्र जारी कर सासाराम जंक्शन से होकर चलनेवाली इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन अगली सूचना तक जारी रखने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 03243 अप-03244 डाउन पटना-भभुआ रोड स्पेशल एवं 08311-08312 संबलपुर-वाराणसी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूर्ववत समय से ही चलेगा।

हालांकि कोविड स्‍पेशल ट्रेनों में यात्रा करते वक्‍त कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। रेल यात्रियों को सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का ध्‍यान रखते हुए मास्‍क लगाना भी जरूरी है। इन ट्रेनों में केवल आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही सवार होने की इजाजत रेलवे दे रखा है। वेटिंग लिस्‍ट के टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है।

रेल यात्रियों को अभी ट्रेनों का परिचालन सामान्‍य होने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल केवल कोविड-19 स्‍पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इससे ट्रेनों के जनरल बोगी वाले पैसेंजर को काफी दिक्‍कतें हो रही है। रेलवे ने फिलहाल कोविड-19 स्‍पेशल इंटरसिटी ट्रेनों के परिचालन अगली सूचना आने तक पूर्ववत जारी रखने का निर्देश दिया है।

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