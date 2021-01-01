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जागरूकता:सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को किया जागरूक

डालमियानगर6 घंटे पहले
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पूरे भारत में जहां व्यापक स्तर पर लोगो को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है उसी के तहत आज रोहतास जिले के डालमियानगर थाना के थानाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में जागरुकता रैली निकाली गई।

उसी दौरान रास्ते में एकता चौक पर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश, समाजसेवी विनय बाबा, छात्र नेता सह भारत सरकार के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक यश उपाध्याय ने बिना हेलमेट के बाइक चालकों को गुलाब देकर आग्रह किया की बाइक चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया ड्राइव करते वक़्त सीट बेल्ट अवश्य लगाएं ।

थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि जिस तरह से लोग बिना सीट बेल्ट ,बिना हेलमेट के सड़क पर चलते है वो ना सिर्फ जानलेवा है बल्कि कानून अपराध भी है , आज इस जागरूकता रैली के माध्यम से हम लोगो को संदेश देना चाहते है कि यातायात के नियमों का पालन करके लोग खुद को न सिर्फ सुरक्षित रख सकते है बल्कि वो दूसरों के लिए प्रेरणादाई एवं अनुकरणीय भी होंगे।

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