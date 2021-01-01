पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रदूषण जांच अभियान:सड़क सुरक्षा के तहत प्रदूषण जांच, दिया गया सर्टिफिकेट

औरंगाबाद5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार को 32वां सड़क सुरक्षा माह मे तहत प्रदूषण जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान प्रदूषण केन्द्रों के आसपास चलायी गई। लगभग 180 वाहनों की प्रदूषण लेवल की जांच की गई। वहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट दिया गया। डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वाहन चालकों व लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है। बाइक व अन्य वाहन कम स्पीड में चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके। इसके साथ-साथ डीटीओ ने कहा कि सिर्फ प्रशासन की जागरूकता अभियान से सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं लायी जा सकती है। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अपने बच्चों को खुद से जागरूक करना होगा। वहीं डीटीओ ने चालकों से हेलमेट व सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने की बात कही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser