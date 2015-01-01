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सख्ती:निजी नर्सिंग होम भी स्वास्थ्य विभाग को देंगे प्रसव संबंधी आंकड़े, विभाग ने दिया निर्देश

औरंगाबाद4 घंटे पहले
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  • स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने इस संबंध में सिविल सर्जन को जारी किया आदेश
  • सुरक्षित प्रसव के साथ मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में की जा पहल

जिले में होने वाले प्रसव व मातृ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस संबंध में आवश्यक सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। यह कवायद सुरक्षित प्रसव के साथ मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से सिविल सर्जन को भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्लिनिकल एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट के तहत प्रत्येक निजी संस्थान को सभी तरह के आंकड़े उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

संस्थागत प्रसव को बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की यह उल्लेखनीय पहल होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को भेजे पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020- 21, माह अगस्त 2020 तक संस्थागत प्रसव की संख्या में गिरावट आयी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक में हो रहे संस्थागत प्रसव के आंकड़ों को प्रत्येक माह हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉरमेंशन सिस्टम (एचएमआइएस) पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया है।
क्लिनिकल एस्टेब्लिश्मेंट एक्ट के तहत आंकड़े उपलब्ध कराना जरूरी, पोर्टल पर लॉगिन आईडी देने का कार्य शुरू
क्लिनिकल एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट के तहत प्रत्येक निजी संस्थान को सभी तरह के आंकड़े उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिला द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी संस्थानों की सूची के अनुसार राज्य द्वारा नये एचएमआइएस पोर्टल पर लॉगिन आइडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी मदद से निजी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से संबंधित आंकड़ों को जमा कर संस्थान स्तर से डाटा एंट्री की जानी है।

जिला मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण किया जाना है। सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों से प्रसव व मातृ स्वास्थ्य संबंधित प्रतिवेदन को नए एचएमआइएस पर ससमय सुनिश्चित कराने और सुगम क्रियान्वयन के लिए सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सिविल सर्जन के स्तर से निर्देश भी दिया जाना है।
जिले में 100 ज्यादा हैं नर्सिंग होम हैं संचालित, जहां करायी जाता है प्रसव
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में करीब 65 रजिस्टर्ड नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। जबकि 50 से ज्यादा नर्सिंग बगैर रजिस्टर्ड हैं। यानी 100 से ज्यादा नर्सिंग होम जिले में संचालित हो रहे हैं। जहां प्रसव करायी जाती है। अब इन नर्सिंग होम से भी स्वास्थ्य विभाग को प्रसव व मातृ स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।

निजी नर्सिंग होम से आंकड़ा मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उसे एचएमआइएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिसे वरीय स्तर पर समीक्षा होगी। पता लगाया जाएगा कि संस्थागत प्रसव की स्थिति राज्य व जिला स्तर पर क्या है? इसके बाद इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी की जा सकेगी।

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