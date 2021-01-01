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पैक्स चुनाव:स्क्रूटिनी में सभी अभ्यर्थियों का नामांकन सही पाया

अंबा5 घंटे पहले
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  • तीन पैक्सों में अध्यक्ष पद के लिए 13 तथा सदस्य पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में

पैक्स चुनाव के लिए नामांकन के पश्चात बुधवार को प्रखंड कार्यालय में स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की गई।इस दौरान बारी बारी से सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की संवीक्षा की गई।बीडीओ सह आरईओ चंद्रभूषण गुप्ता ने बताया कि स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यर्थियों के नामांकन प्रपत्र सही पाया गया। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी के बाद अध्यक्ष पद के लिए भरौंधा व बलिया पैक्स में चार चार तथा सुही पैक्स से पांच प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।

इनमें सुही के निवर्तमान अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार,प्रसिद्ध कुमार सिंह,गोपाल सिंह,उमेश यादव,मणिभूषण मेहता व उमेश यादव का नाम शामिल है।बलिया से निवर्तमान अध्यक्ष कपिलदेव पांडेय के साथ प्रीति देवी,कुदंन कुमार सिंह व प्रमोद पांडेय चुनाव मैदान में हैं।इसी तरह से भरौंधा पैक्स से निवर्तमान अध्यक्ष नारेंद्र कुमार, विनय चौधरी, नीतीश कुमार व देवनंदन महतो का नाम शामिल हैं।

वहीं सदस्य पद के लिए बलिया पैक्स से अरविंद सिंह,जीतेंद्र कुमार सिंह,लालजड़ी देवी,कमला देवी,उमेश प्रसाद सिंह,नागेश्वर यादव,कृष्णा महतो,शीला देवी,सरयू प्रजापति,राजेन्द्र प्रजापति,भोला भूईया तथा बबीता देवी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह से सुही पैक्स से अनुज सिंह, बेला देवी, सोनी देवी, बबन कुमार सिंह, मृत्यजंय कुमार, नीलम देवी, मिथिलेश सिंह, चंद्रावती देवी व अशोक कुमार रवि हैं।

इसके अलावा भरौंधा पैक्स से विजय कुमार सिंह,प्रमिला देवी,अखिलेश मेहता,अरविंद यादव,ललिता देवी,सुरेन्द्र शर्मा,हरेंद्र पासवान व सरस्वती देवी का नामांकन सदस्य पद के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। उक्त पैक्सों में 15 फरवरी को चुनाव संपन्न होगा। बीडीओ ने बताया कि सदस्य पद के लिए जो अभ्यर्थि निर्विरोध हुए हैं, उन्हें मतगणना के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

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