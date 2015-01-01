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खतरा:धूम्रपान व नशापान से कैंसर के फैलने का रहता है खतरा

औरंगाबाद नगर3 घंटे पहले
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13 बिहार बटालियन एनसीसी कैडेटों ने शनिवार को विश्व कैंसर जागरुकता रैली निकालते हुए रोग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। जागरुकता रैली को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एके सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में शामिल एनसीसी के कैडेट शहर के मुख्य मार्गो का भ्रमण करते हुए वापस कार्यालय पहुंचे। कर्नल एके सिन्हा ने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही कैंसर जैसे विनाशक बिमारी से बचा जा सकता है। धूम्रपान व नशापान के कारण ही कैंसर जैसे रोग फैल रही है। अधिकांश लोगों को इस रोग की जानकारी अंतिम स्टेज में होती है। जिसके कारण उनकी जान भी नहीं बचाई जा सकती है। इसलिए हम सभी लोग धूम्रपान व नशापान से दूर रहे। रैली में 45 कैडेटों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हुए। इस मौके पर बटालियन के सुबेदार सुशील कुमार सिंह, जगदीप सिंह, मृत्युंजय कुमार, संतोष कुमार, विवेकानंद शर्मा, प्रशिक्षण लिपिक राजेश कुमार, अमरनाथ केशरी, सत्यनारायण गुप्त मौजूद रहे।

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