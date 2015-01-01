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गिरफ्तारी:देसी व विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

अंबा3 घंटे पहले
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अंबा थाना की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात शराब की खेप लेकर जा रहे एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर राकेश कुमार मुफस्सिल थानाक्षेत्र के रविकर गांव का रहने वाला है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र पासवान ने बताया कि अंबा चौक समीप एनएच 139 पर शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के दौरान हरिहरगंज की ओर से आ रहे एक बाइक को रोककर जांच की गई।

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