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बढ़ रही लापरवाही:कोरोना से 20वीं मौत चंदौत के मध्य विद्यालय में कार्यरत थे शिक्षक अमरेंद्र

औरंगाबाद सदर3 घंटे पहले
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कोरोना जांच केंद्र पर लगी भीड़।
  • 3501 संदिग्धों की जांच में फिर मिले 9 पॉजिटिव, अबतक 4170 हुए ठीक
  • अबतक 273288 संदिग्धों की जांच की गई, मरीजों की संख्या हुई 4246, 74 केस एक्टिव

शनिवार को एक सरकारी शिक्षक की मौत कोरोना से हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 20 पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी लोग कोरोना को मजाक में ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर मास्क भी पहनना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लिहाजा काेरोना अपनी नापाक मंसूबो में कामयाब हो रहा है। मृतक 52 वर्षीय शिक्षक अमरेंद्र नाथ उपाध्याय अंबा थाना क्षेत्र के तेलहारा गांव के रहने वाले थे। वे चंदौत मध्य विद्यालय में कार्यरत थे। शिक्षक की मौत के बाद से उनके घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लगातार हो रही लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ : शुक्रवार काे चंदौत स्कूल में कोरोना जांच शिविर लगा हुआ था। प्रतिदिन की तरह अमरेंद्र स्कूल गए थे। उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी। लिहाजा साथी शिक्षकों ने उन्हें कोरोना जांच कराने की बात कही। जिसके बाद शिविर में उन्होंने अपना सैंपल दिया। जब तक वे स्कूल में थे, तब तक रिपोर्ट नहीं आया था। लिहाजा वे अपने घर तेलहारा चले गए और फिर वहां से डालटेनगंज। डालटेनगंज में शिक्षक का पूरा परिवार रहता है। इसके बाद उन्हें फोन पर पता चला कि उनका कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फिर शनिवार को उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। जिसके बाद परिजनों ने उन्हें रांची लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही शिक्षक की मौत हो गई।

बाजार से जांच सेंटर तक उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां

कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग बेपरवाह हैं। हर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ायी जा रही है। वहीं मास्क को मजाक समझा रहा है। चाहे बाजार हो, प्रशासनिक दफ्तर हो या फिर कोरोना जांच केन्द्र कहीं भी कोरोना को लेकर लोग सतर्क नहीं दिख रहे हैं। कोरोना जांच केन्द्र पर तैनात कर्मी भी बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते नजर आते हैं। प्रत्येक दिन केन्द्र पर जांच कराने पहुंचने वाले संदिग्धों में कुछ न कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है।

जबतक वैक्सीन नहीं, तब तक मास्क ही वैक्सीन
जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इस बात को लोगों को माननी होगी। डॉक्टरों के अनुसार कोराेना वायरस से बचने के लिए मास्क वैक्सीन की तरह ही काम करता है। मास्क पहनने वालों के शरीर में वायरस की काफी कम मात्रा ही प्रवेश कर पाती है। इस कारण वायरल लोड काफी कम होता है। मास्क लगाए रखने वालों लोगों के शरीर में धीरे धीरे एंटीबॉडी विकसित होने लगती है। इसलिए लोग मास्क अवश्य लगाएं, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। इसे मजाक में लेते हैं। जिसके कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। अगर जल्द ही लोग नहीं संभले तो कोरोना और खतरनाक रूप ले सकता है। वहीं सर्दी के मौसम भी आ गई है। लिहाजा और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वरना सर्दी भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है। वहीं सर्दी के दिनों में कोरोना संक्रमण का भी खतरा ज्यादा है।

स्कूल में ही लगा था शिविर, जांच में रिपोर्ट आयी पॉजिटिव

शनिवार को कोरोना से जहां एक शिक्षक की मौत हो गई तो वहीं 3501 संदिग्धों की जांच में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सबसे ज्यादा सदर प्रखंड में सात कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं कुटुम्बा व ओबरा प्रखंड में एक-एक कोराेना पाॅजिटिव मरीज मिले। जबकि बारूण, देव, मदनपुर, गोह, हसपुरा, नवीनगर, रफीगंज व दाउदनगर प्रखंड में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले। इन प्रखंडों में कोरोना की रफ्तार धीमी है। बताते चलें कि अब तक जिलेभर में दो लाख 73 हजार 288 संदिग्धों की जांच की गई है। जिसमें से 4246 संदिग्धों का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहीं इन पॉजिटिव मरीजाें में से 4170 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी भी जिले में 74 एक्टिव केस है। डीपीएम डॉ. कुमार मनोज ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं हैं, लेकिन सतर्क रहना अति आवश्यक है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।

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