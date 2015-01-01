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प्रशिक्षण:जल, जीवन, हरियाली के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं को पोर्टल पर किया जाएगा अपलोड

औरंगाबाद4 घंटे पहले
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  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं को विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक क्लिक के साथ ही लोगों को योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर मिलेगी। गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्टल पर एंट्री के लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नई संरचनाओं की प्रविष्टि, पेंडिंग स्कीम्स का वेरिफिकेशन, जीआईएस के माध्यम से इमेज की अपलोडिंग, क्षेत्र का एरिया मेजरमेंट, चापाकल एवं सोखता की मॉनिटरिंग, ग्रेवांस रिड्रेसल इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। जल जीवन हरियाली के नोडल पदाधिकारी सह डीपीआरओ कृष्ण कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना काफी महत्वपूर्ण है।

इस योजना के तहत जल संचय व पर्यावरण को संतुलन को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। सभी जिलों की रिपोर्ट ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से करनी होगी। साथ ही सभी जिलों की रैंकिंग ऑनलाइन रिपोर्ट एंट्री के आधार पर ही होगी। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का भी एक ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी, जल जीवन हरियाली, कृष्णा कुमार, उप निदेशक, भूमि संरक्षण, सुधीर कुमार राय, कार्यालय अधीक्षक, डीआरडीए, प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य संबंधित विभागों के कर्मी उपस्थित रहे।

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