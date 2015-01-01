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गिरफ्तारी:शराब बनाने के लिए ले जा रही स्पिरिट के साथ तीन गिरफ्तार

औरंगाबाद शहर3 घंटे पहले
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बरामद स्प्रिट व पकड़े गए तस्कर व प्रेस वार्ता करते अधिकारी।

उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बनाने के लिए दो पिकअप पर ले जा रहे भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण निवासी प्रदीप कुमार, जमशेदपुर के मानगो आजाद बस्ती निवासी वसीम अकरम व मो इस्लाम शामिल है। जब्त किए गए दोनों पिकअप से 35 सौ लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। जिसमें अवर निरीक्षक हैदर अली, कमलेश कुमार सिन्हा व निधि कुमारी को शामिल किया गया। सटीक सूचना के आधार पर टीम द्वारा एरका चेक पोस्ट समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाकर झारखंड की ओर से आ रहे दो पिकअप वाहनों को रुकवाकर तलाशी ली गई तो एक पिकअप में 40 गैलन तथा दूसरे पिकअप में लदे 60 गैलेन स्प्रिट बरामद किया गया। वहीं उक्त दोनों वाहनों में सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जब्त वाहन व स्प्रिट के साथ पकड़े गए तस्करों को गिरफ्तार कर बैरक लाया गया।

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