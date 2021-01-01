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सेवा:दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल व कंबल का किया गया वितरण

नवीनगर5 घंटे पहले
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नवीनगर प्रखंड के रामनगर पैक्स गोदाम परिसर में पैक्स अध्यक्ष रामाशंकर सिंह के द्वारा निजी मद से सैकड़ों असहाय एवं दिव्यांगों के बीच कंबल तथा ट्राई साईकिल का वितरण किया गया। आधा दर्जन दिव्यांगों को चिन्हित कर ट्राई साईकिल दिया गया। वहीं सैकड़ों गरीब, असहाय एवं दिव्यांगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कम्बल का वितरन किया गया।

पैक्स अध्यक्ष रामाशंकर सिंह ने कहा कि गरीबों की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है। वे हमेशा से गरीबों के लिए कार्य करते रहे हैं। आगे भी पंचायत के विभिन्न गांवों में इस तरह के कार्य किये जाएंगे। उन्होंने हर साल गरीबो के बीच ठंड में कम्बल का वितरण किए जाने की बात कही। कहा कि असहाय गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। बिना किसी भेदभाव के निरंतर विकास के कार्य किया जाता रहेगा।

कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी मनोज सिंह, घुरा साव,रफीक खां,लोहा सिंह,राम प्रवेश मेहता,रामजन्म साव,कुल्लू पासवान,गुड्डू रजक,भीम सिंह, सुरेश सिंह,सफीक अंसारी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।

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