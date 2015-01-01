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प्रशिक्षण:26 नोडल शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

औरंगाबाद शहर4 घंटे पहले
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प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद ट्रेनर व अन्य।
  • प्रशिक्षित नोडल शिक्षक मदरसे के शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के बताएंगे हुनर

गुरूवार को शहर के मदरसा इस्लामिया में 26 नोडल शिक्षकों को बिहार के नोडल टीचर यूएनएफपीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम सात दिनों तक चलेगा। जिसमें 50 गतिविधियों के पूरी जानकारी नोडल शिक्षकों को दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को-ऑर्डिनेटर सोनू रजक असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा के संरक्षण में प्रारंभ किया गया है। गुरूवार को 11 गतिविधियां संपन्न कराई गई। जिसमें मदरसे के शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक आधार पर हुनर और तकनीक के आधार पर उन्हें कैसे विज्ञान टेक्नोलॉजी से हम अपडेट रख सकते हैं। जिससे मदरसे के छात्र-छात्रा अत्यधिक लाभान्वित हो। इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई।

मदरसा के बच्चों के बेहतर विकास पर हो रहा कार्य
कार्यक्रम में मौजूद ट्रेनरों ने बताया कि मदरसा के बच्चों का बेहतर विकास हो इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक शिक्षकों को सभी गतिविधियों की जानकारी नहीं दी जाएगी। तब तक शिक्षक बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। उन्हें कैसे समाज के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

रिश्तों की समझ से लेकर अधिकार व दायित्व की दी जाएगी जानकारी
प्रशिक्षण में पहले नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद नोडल शिक्षक मदरसे के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। मदरसे के शिक्षकों को 50 गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। जिसमें साफ-सफाई से संबंधित रिश्तो की समझ से, सिंफ, लैंगिकता, अधिकार और दायित्व संबंधित दस्तूर ए हिंद की पूरी जानकारी दी जाएगी। बच्चों को कैसे बेदार कर सकते हैं उन्हें कैसे जागरूकता ला सकते हैं। इससे संबंधित मदरसे के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद वजाहत अख्तर साहब, सचिव जहीर अहसन आजाद समेत तमाम शिक्षकों के सहयोग से भी संपन्न कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में को-ऑर्डिनेटर प्रो. फैज अहमद साहब, प्रधानाचार्य मानु सिटी दरभंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर शाहीद साहब, प्रोजेक्ट चीफ नदीम नूर साहब, रीजनल काे-ऑर्डीनेटर सरफराज उद्दीन, फैसिलिटेटर मो. मुजताबा, मास्टर ट्रेनर मो. जावेद रजा, मो. राशीद सोहैल खान, मो. शमशेर, मास्टर ट्रेनर साहब मौजूद रहे।

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