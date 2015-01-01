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हादसा:असंतुलित होकर पलटी पिकअप, 19 मजदूर जख्मी

अंबाएक घंटा पहले
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  • घटना थाना क्षेत्र के सूही मोड़ के समीप सड़क की, बिल्डिंग निर्माण का कार्य करने जा रहे थे सभी

गुरूवार की दोपहर एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक असंतुलित होकर पलट गई। जिसके कारण पिकअप पर सवार 19 मजदूर जख्मी हो गए। घटना कुटुम्बा थाना क्षेत्र के सूही मोड़ समीप सड़क की है। जख्मियों में अख्तर खान, शेख इनामुल, शेख महताब, अब्बूउद्दीन, शेख मुजाहिम, शेख आसीन, अमीबुल खान सफीफूल, सैफुद्दीन, शेख ताफीज, शेख आलेख, सैरूदीन, जियाउल, शेख केताबुल, शेख रेजाउल, शेख फरीदुल, शेख टिंकू व सेनाउल खान समेत 19 लाेग शामिल हैं। सभी जख्मी पश्चिम बंगाल के मालदह जिले के रतुआ थाना क्षेत्र के बरहल गांव का रहने वाले हैं। घटना के बाद सभी जख्मियों को कुटुम्बा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां सभी का इलाज किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नागेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बताया कि इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य है। पांच से सात मजदूरों को काफी चोट आई है। जिन्हें बड़े अस्पतालों में भेजा गया है। जख्मियों ने बताया कि वे सभी लोग मकान निर्माण में मजदूरी करते हैं। रोहतास जिला के काराकाट थाना क्षेत्र के मोथा पंचायत सरकार भवन से काम करने के बाद वे सभी डीएवी पब्लिक स्कूल नवीनगर में बिल्डिंग निर्माण का कार्य करने जा रहे थे।

ऑटो से टकराई बाइक, दंपती जख्मी
औरंगाबाद शहर| एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई। जिसके कारण बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना मुफस्सिल थानाक्षेत्र के बिजौली मोड़ समीप एनएच 139 की है। जख्मी लोगों में अंबा थानाक्षेत्र के तेलहार गांव निवासी धर्मेंद्र प्रसाद व उसकी पत्नी अंजू देवी शामिल है। दुर्घटना के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जख्मी दंपति को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। जख्मियों ने बताया कि वे घर से किसी आवश्यक कार्य के लिए औरंगाबाद जा रहे थे इसी क्रम में उक्त स्थल पर ऑटो ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जिसके कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई।

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