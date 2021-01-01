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सेवा:सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता को मिला चांदी का सिक्का व मेडल

बांकेबाजार5 घंटे पहले
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  • 250 प्रतिभागियों ने लिया भाग, विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया हौसला

स्थानीय प्रखंड के लुटुआ स्थित उच्चतर माध्यमिक के प्रांगण मे रविवार को देवी शक्ति युवा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कराए गए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र के साथ चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया।

इस संबंध में संस्था के संचालक प्रमोद कुमार ने बताया कि लुटुआ जैसे ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाके के बच्चों के बीच किसी भी प्रतियोगिता में बेहिचक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। इस प्रतियोगिता में 250 प्रतिभागी भाग लिया था।

प्रथम खुशबु कुमारी, द्वितीय अनुप कुमार, तृतीय रोहित कुमार, सोनू कुमार को एक-एक चांदी का सिक्का, मेडल व प्रशस्ति पत्र सामूहिक रूप से जिप सदस्य कौशल वर्मा, मुखिया विशुनपत भोक्ता, पूर्व उप प्रमुख अलखदेव यादव व टंडवा पैक्स अध्यक्ष संजय यादव ने दिया। इस मौके पर पंसस संजय पासवान, रवि कुमार भास्कर, मनोज कुमार, धर्मेन्द्र कुमार जितेन्द्र आदि थे।

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