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परेशानी:बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में है 13 राजकीय नलकूप, सबके सब बेकार

बछवाड़ा3 घंटे पहले
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  • किसानाें ने नलकूप चालू कराने की मांग की, सरकारी सिंचाई व्यवस्था नहीं हाेने से महंगी दर पर सिंचाई कराने काे विवश हैं किसान

प्रखंड क्षेत्र के सभी राजकीय नलकूप मृतप्राय है। सरकार द्वारा किसानों के खेती के लिए हर सहायता मुहैया कराने का चाहे जितना दावा कर ले लेकिन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए सभी प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र में सही से एक भी बोरिंग वर्तमान में चालू नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित सभी स्टेट बोरिंग बेकार है।

कहीं ट्रांसफार्मर जले हैं तो कहीं बोरिंग के पाईप में ईंट व पत्थर से जाम पड़े हैं। राजकीय नलकूपों के ठप हो जाने से किसानों को महंगे दाम पर पानी खरीदकर खेतों में पटवन करना पड़ रहा है। प्रखंड क्षेत्र में कुल 13 राजकीय नलकूप है। सभी नलकूप की हालत दयनीय बनी है। स्टेट टयूबेल से खेतों तक बने नाले भी रख रखाव व मरम्मती नहीं होने से नाले भी मिट्टी पलीद हो चुकी है है।

पम्प सेट से 150 से 200 रुपए घंटे पानी खरीदकर सिंचाई करने में किसान नहीं हाे रह सक्षम
नलकूप चालू नहीं होने के कारण नलकूप के लिए बना भवन झाड़ियों में गुम हाे गया और खंडहर में तब्दील हो चुका है। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से कृषि के आधुनिक तौर-तरीके अपनाने व कृषि प्रशिक्षण के नाम पर किसानों को महज सपने ही दिखा जाते हैं। सिंचाई के सस्ते संसाधनों के अभाव में पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। डीजल के दाम में वृद्धि हो जाने से पम्प सेट चलाकर महंगी सिंचाई सभी किसानों की वश की बात नहीं है। पम्प सेट से 150 से 200 रुपए घंटे पानी खरीदकर सिंचाई करने में किसानों को आर्थिक रूप से कमर टूटने लगती है।
सैकड़ाें किसानाें ने दिया है बिजली कनेक्शन का आवेदन लेकिन नहीं मिली है सुविधा
किसान रामबाबू चौधरी, शिवदानी यादव, चंद्रमणि कुंवर, रामाधार राय, मंजेश राय, रामविलास यादव, कारी यादव, राज कुमार चौधरी समेत कई किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए पटवन की व्यवस्था बिजली के माध्यम हरेक खेतों में अलग फीडर के माध्यम से चालू करने की बात कही गई थी लेकिन प्रखंड के कुछ इलाके में तार पोल तो गार दिया गया, बिजली कनेक्शन के लिए सैकड़ों किसानों ने आवेदन भी जमा किया लेकिन किसी किसान को बिजली की सुविधा नहीं मिल सकी।

उन्होंने कहा कि स्टेट बोरिंग के ठप हो जाने से कृषि की लगत पूंजी बढ़ गई है। स्टेट बोरिंग के ठप रहने से क्षेत्र में करीब एक हजार हेक्टेयर खेती सिंचाई के लिए किसानों को महंगे दर पर डीजल खरीद कर पम्प सेट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में लाभकारी खेती करने की बात बेमानी साबित हो रही है। किसानों ने क्षेत्र के सभी बंद पड़े नलकूप तथा किसानों को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति जल्द चालू करने की मांग जिला प्रशासन से की है।

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