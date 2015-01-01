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उदासीनता:25 लाख की लागत से बना भवन उद्घाटन के पूर्व खंडहर में तब्दील

बछवाड़ाएक घंटा पहले
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बछवाड़ा-उद्घाटन के पूर्व खंडर में तब्दील हाई स्कूल रानी का नया भवन
  • इंटर की पढ़ाई के लिए स्कूल में पांच कमरे का कराया गया था निर्माण

25 लाख रुपए की लागत से हाई स्कूल रानी में बना स्कूल भवन उद्घाटन के पूर्व ही खंडहर में तब्दील होने लगा है। यहां इंटर की पढ़ाई शुरू करवाने के उद्देश्य से बरामदा सहित पांच कमरों का निर्माण वर्ष 2008 में कराया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि रानी हाई स्कूल प्लस टू का दर्जा मिलने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल भवन निर्माण के लिए करीब 10 कट्ठा जमीन दान में दी थी। उक्त जमीन पर सम विकास योजना से भवन निर्माण करवाने के करीब 10 साल बाद भी ना भवन का उद्घाटन कराया गया और ना ही इंटर की पढ़ाई शुरू की गई। लिहाजा धीरे-धीरे यह स्कूल भवन जंगल झाड़ियों में लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। वीरान पड़ा स्कूल भवन अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन कर रह गया है। स्कूल की खिड़की,किवाड़,चौखट भी चोर उचक्कों की भेंट चढ़ चुके हैं।
छात्रों का भविष्य अंधकार में
उत्क्रमित हाई स्कूल रानी में इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं होने से क्षेत्र के गोधना, दरगहपुर, नवादा, शिबूटोल डोभीया, चामूवन, रानी गांव समेत आसपास के गांवों के हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। मैट्रिक पास करने के बाद इन छात्रों को इंटर की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर दूरदराज के कॉलेजों में दाखिला लेने की व्यवस्था है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ कर घर बैठने को विवश हो रहे हैं।वही छात्राओं को या तो पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है या काफी फजीहत झेलना पड़ता है।

खेलकूद की सामग्री, प्रयोगशाला के उपकरण और कंप्यूटर का भी अब नहीं हाे रहा उपयाेग

ग्रामीणों ने कहा कि सम विकास योजना की राशि के अलावे इस विद्यालय को हाईयर सेकेंडरी स्कूल में अधिग्रहित किए जाने के साथ ही खेलकूद की सामग्री प्रयोगशाला के उपकरण व कंप्यूटर तथा वर्ग कक्ष निर्माण के लिए कुल 40 लाख रुपए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से आवंटित किए गए थे। इस रकम से खेलकूद व प्रयोगशाला की सामग्री तथा कंप्यूटर भी खरीदे गए किंतु शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों के बीच एक दिन भी इस सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जा सका है। प्रयोगशाला की सामग्री व कंप्यूटर नाकाम पड़े हैं। करीब एक दशक से वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों मृत्युंजय कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार, अरुण कुमार राय, राजेश कुमार, बिनोद कुमार आदि ने बताया कि सरकार द्वारा भवन व प्रयोगशाला की राशि भेज तो दिया लेकिन विभाग द्वारा कभी देख रेख नहीं किए जाने से भवन उद्घाटन के पूर्व ही खंडहर बन गया। साथ ही छात्र के लिए लाखों रुपए की खरीदे गए सामान भी बेकार साबित हो रहा है।

हाईस्कूल की व्यवस्था चरमराई
हाई स्कूल रानी में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण नौवीं एवं दसवीं कक्षा की पढ़ाई पर भी ग्रहण लग हुआ है। कई विषयों के शिक्षक की कमी है। एक हजार छात्रों को पढ़ाने के लिए मात्र आठ से दस शिक्षक हैं। पंचायत के मुखिया अमरजीत राय ने बताया कि स्कूल की शिक्षण व्यवस्था दिन प्रतिदिन लचर होती जा रही है। वर्षों से रानी हाई स्कूल में प्रबंध कमिटी का गठन नहीं किया गया है। इधर प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार ने बताया कि छात्र-छत्राओं के लिए सभी साधन उपलब्ध है। भवन की कमी के कारण व शिक्षकों की कमी के कारण इंटर की पढ़ाई नहीं शुरू हो सकी है।

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