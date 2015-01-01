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छापेमारी:एक बोतल विदेशी शराब व चार लीटर महुआ शराब के साथ कारोबारी धराया

बछवाड़ा2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव में सोमवार की रात बछवाड़ा थाना की पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब कारोबारी के घर से चार लीटर महुआ शराब व 375 एमएल का एक बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि बहरामपुर गांव निवासी धनश्याम राय का पुत्र कमल राय शराब का कारोबारी है। इसकी गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी।

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