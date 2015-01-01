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परेशानी:झमटिया ढाला के पास है अतिक्रमण, इससे होती है दुर्घटना, राहगीरों को भी झेलनी पड़ती है परेशानी

बछवाड़ा3 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें आजकल जगह-जगह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से त्रस्त हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है बछवाड़ा बाजार से झमटिया ढाला चौक के समीप एनएच 28 को जोड़ने वाली सड़क का। सड़कों पर अवैध रूप से ई रिक्शा और टेम्पाे के पार्क किए जाने और अवैध रूप से टेम्पाे स्टैंड बना देने से राहगीरों काे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जिस कारण बाइक से या पैदल जाने वाले आधा दर्जन लोग की मौत एनएच 28 पर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण से बाइक चालक को एनएच 28 जाने के दौरान वाहन का अगला चक्का सड़क पर चले जाने के बाद एनएच 28 पर आने जाने वाले वाहन का पता लग नहीं पाता है।

जिस कारण सड़क पर दोनों तरफ से तेज रफ़्तार से जाने वाली वाहन से लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। झमटिया चौक के समीप अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। अगर कोई बड़ी वाहन बाजार के तरफ मुड़ना रहता है तो वाहन चालक को एनएच 28 सड़क पर काफी इंतज़ार करना पड़ता है।
ग्रामीणाें ने कई बार की है अतिक्रमण हटाने की मांग
ग्रामीण विजय शंकर दास, रानी एक पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश कुंवर कवि, राजकुमार चौधरी, सिकंदर कुमार, लाल बहादुर यादव आदि ने बताया कि झमटिया गंगा घाट पर प्रत्येक दिन दूर-दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। जिस कारण हमेशा जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार झमटिया ढाला चौक पर अतिक्रमण के कारण दुर्घटना हुई है।

जिसके कारण ग्रामीणों के द्वारा सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने की मांग स्थानीय प्रशासन से की गई। हर बार प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन फिर जस की तस स्थिति बनी रह जाती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आवेदन के माध्यम से मांग की है। अगर प्रशासन द्वारा झमटिया ढाला चौक से जल्द अतिक्रमण खाली नहीं किया गया तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आन्दोलन किया जाएगा।

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