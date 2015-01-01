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दुर्घटना:टेम्पो व बाइक में टक्कर, बाइक चालक समेत 1 गंभीर रूप से घायल

बछवाड़ा4 घंटे पहले
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बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी तीन पंचायत के रानी गांव स्थित एनएच 28 पर टेम्पो व बाइक की टक्कर में बाइक चालक समेत एक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा आनन-फानन में दोनों घायल को स्थानीय निजी क्लीनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। घायल की पहचान बछवाङा थाना क्षेत्र के रानी दो पंचायत के शिबूटोल गांव वार्ड संख्या 13 निवासी रामवरण यादव का 25 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार व दादुपुर पंंचायत के रानीटोल दियारा गांव वार्ड संख्या 11 निवासी रामाकांत चौधरी का 22 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संतोष कुमार अपने ननिहाल शिबूटोल गांव आया हुआ था।

अपने ननिहाल से अपने ममेरे भाई के साथ बाइक से अपने घर रानी टोल दियारा गांव जा रहा था। घर जाने के दौरान रानी गांव स्थित एनएच 28 पर पुराना पेट्रोल पंप के समीप बछवाङा की ओर से आ रही टेम्पो से बाइक टकरा गई जिससे बाइक चालक व बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर बछवाड़ा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लिया।

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