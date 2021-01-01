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कार्रवाई:लक्ष्मीपुर और कवलछपरा में 700 लीटर जावा महुआ किया गया नष्ट

बड़हरा6 घंटे पहले
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सिन्हा ओपी क्षेत्र के लक्ष्मीपुर और कवल छपरा गांव स्थित दलित बस्ती में अर्द्धनिर्मित जावा महुआ शराब को पुलिस ने नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने जमीन के नीचे गाड़कर रखे गये करीब 700 लीटर महुआ को उखाड़कर तहस नहस कर दिया।

उसके बाद अर्द्धनिर्मित शराब को जमीन पर बहा दिया। शराब बनाने वाले कई उपकरण को पुलिस ने तोड़ दिया। पुलिस के इस कार्रवाई से दलित बस्ती में शराब बनाने वाले तस्करों के बीच हड़कंप मच गया। छापेमारी का नेतृत्व ओपी इंचार्ज राम लखन प्रसाद ने की। उनके साथ भारी पुलिस बल व सैफ जवान थे।

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